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Более 700 жителей Тульской области стали добровольными пожарными
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Более 700 жителей Тульской области стали добровольными пожарными

На территории региона работают 107 добровольных пожарных команд.

Ежегодно подразделения добровольной пожарной охраны реагируют на более чем 500 возгораний. Их главная задача – профилактика и тушение пожаров, а региональное Управление МЧС России обеспечивает социальную поддержку добровольцев.

Сотрудники ведомства оценили боеготовность добровольной пожарной команды «Капитан Клуб». Добровольцы отработали сценарий тушения условного пожара и продемонстрировали высокий уровень подготовки.

В Тульской области ведется активный набор добровольных пожарных в 40 новых команд. В ряды добровольцев может вступить любой желающий. Главные условия – совершеннолетие  и отсутствие медицинских противопоказаний.

 

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вчера, в 21:53 −2
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