Более 700 жителей Тульской области стали добровольными пожарными

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Ежегодно подразделения добровольной пожарной охраны реагируют на более чем 500 возгораний. Их главная задача – профилактика и тушение пожаров, а региональное Управление МЧС России обеспечивает социальную поддержку добровольцев.

Сотрудники ведомства оценили боеготовность добровольной пожарной команды «Капитан Клуб». Добровольцы отработали сценарий тушения условного пожара и продемонстрировали высокий уровень подготовки.

В Тульской области ведется активный набор добровольных пожарных в 40 новых команд. В ряды добровольцев может вступить любой желающий. Главные условия – совершеннолетие и отсутствие медицинских противопоказаний.