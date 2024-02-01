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Тульским школьникам и студентам продлили льготы на проезд в транспорте
Фото из архива Myslo

Тульским школьникам и студентам продлили льготы на проезд в транспорте

Соответствующие корректировки были внесены в региональный Закон «Об образовании».

Согласно документу, для всех учащихся государственных и муниципальных школ, а также студентов колледжей, техникумов и вузов, очно обучающихся по программам бакалавриата, специалитета или магистратуры, продлены сроки льготного проезда в общественном транспорте.

Юные туляки смогут воспользоваться скидкой в размере 50% при оплате проезда в пригородных и междугородных (внутриобластных) автобусах, а также в пригородных электричках в пределах Тульской области.

Скидка действует с 1 января по 30 июня и с 1 сентября по 31 декабря включительно.

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сегодня, в 21:21 0
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