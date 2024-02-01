Тульским школьникам и студентам продлили льготы на проезд в транспорте

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Согласно документу, для всех учащихся государственных и муниципальных школ, а также студентов колледжей, техникумов и вузов, очно обучающихся по программам бакалавриата, специалитета или магистратуры, продлены сроки льготного проезда в общественном транспорте.

Юные туляки смогут воспользоваться скидкой в размере 50% при оплате проезда в пригородных и междугородных (внутриобластных) автобусах, а также в пригородных электричках в пределах Тульской области.