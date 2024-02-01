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Афера на 13 млн рублей в Кимовском районе: суда ожидают чиновник и 4 коммерсанта
Фото из архива Myslo

Афера на 13 млн рублей в Кимовском районе: суда ожидают чиновник и 4 коммерсанта

Очередное заседание по уголовному делу состоится 7 февраля.

В производстве Кимовского районного суда находится уголовное дело по обвинению четверых руководителей коммерческих организаций в мошенничестве в особо крупном размере, а бывшего заместителя главы администрации района – в превышении должностных полномочий.

Из материалов дела следует, что 2021-2022 годах чиновник незаконно расходовал бюджетные деньги, выделенные на ликвидацию несанкционированной свалки в районе д. Каменка. Он подписывал фиктивные документы об объемах, видах и стоимости работ, якобы выполненных подрядчиком.

Четверо руководителей коммерческих организаций, в свою очередь, похитили деньги, выделенные на оплату этого муниципального контракта. Общая сумма ущерба, причинённого казне районной администрации – более 13,3 млн рублей. Следующее судебное заседание по делу состоится 7 февраля.

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сегодня, в 22:00 +1
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