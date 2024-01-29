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Центр Тулы перекроют из-за уборки снега

Центр Тулы перекроют из-за уборки снега

Будьте внимательны.

29 января с 20.00 до 6.00 30 января и с 20.00 30 января до 6.00 31 января в Туле будет запрещена остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспортных средств по следующим адресам:

  • ул. Менделеевская на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Советской, 
  • ул. Тургеневская на участке от ул. Менделеевской до ул. Советской,
  • ул. Фридриха Энгельса на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади, 
  • Крестовоздвиженская площадь, 
  • ул. Союзная на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади, 
  • Денисовский переулок,
  • Благовещенский переулок, 
  • ул. Революции на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади, 
  • ул. Благовещенская на участке от ул. Советской до Благовещенского переулка, 
  • Союзный переулок, 
  • Черниковский переулок, 
  • ул. Дзержинского на участке от ул. Советской до Садового переулка,
  • Садовый переулок, 
  • Чапаевский проезд.

Ограничения связаны с уборкой снега.

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