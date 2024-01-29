Центр Тулы перекроют из-за уборки снега

29 января с 20.00 до 6.00 30 января и с 20.00 30 января до 6.00 31 января в Туле будет запрещена остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспортных средств по следующим адресам:
- ул. Менделеевская на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Советской,
- ул. Тургеневская на участке от ул. Менделеевской до ул. Советской,
- ул. Фридриха Энгельса на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади,
- Крестовоздвиженская площадь,
- ул. Союзная на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади,
- Денисовский переулок,
- Благовещенский переулок,
- ул. Революции на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади,
- ул. Благовещенская на участке от ул. Советской до Благовещенского переулка,
- Союзный переулок,
- Черниковский переулок,
- ул. Дзержинского на участке от ул. Советской до Садового переулка,
- Садовый переулок,
- Чапаевский проезд.
Ограничения связаны с уборкой снега.