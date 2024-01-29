Центр Тулы перекроют из-за уборки снега

29 января с 20.00 до 6.00 30 января и с 20.00 30 января до 6.00 31 января в Туле будет запрещена остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспортных средств по следующим адресам:

ул. Менделеевская на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Советской,

ул. Тургеневская на участке от ул. Менделеевской до ул. Советской,

ул. Фридриха Энгельса на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади,

Крестовоздвиженская площадь,

ул. Союзная на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади,

Денисовский переулок,

Благовещенский переулок,

ул. Революции на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади,

ул. Благовещенская на участке от ул. Советской до Благовещенского переулка,

Союзный переулок,

Черниковский переулок,

ул. Дзержинского на участке от ул. Советской до Садового переулка,

Садовый переулок,

Чапаевский проезд.

Ограничения связаны с уборкой снега.