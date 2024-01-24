Где в Туле отключат холодную воду 25 января

С 10 до 16 часов по нескольким адресам в Туле будет ограничена подача холодной воды. Об этом сообщает АО «Тулагорводоканал».
Пониженное давление ожидается по следующим адресам:
- п. Басово-Прудный;
- ул. Славянская;
- ул. Гоголевская;
- ул. Тургеневская;
- ул. Есенинская;
- ул. Пушкинская;
- котельная «Содружество», дер. Старое Басово;
- ул. Ак. Павлова, д. 34-г;
- ул. Рязанская, д. 5-е;
- гаражи УВД;
- «Инмарко»;
- ЖК «Левобережный» и т/д «Глобус».
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.