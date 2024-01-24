Где в Туле отключат холодную воду 25 января

Фото из архива Myslo.

Ограничения связаны с ремонтными работами в доме № 5 по улице Новомосковской.

С 10 до 16 часов по нескольким адресам в Туле будет ограничена подача холодной воды. Об этом сообщает АО «Тулагорводоканал».

Пониженное давление ожидается по следующим адресам:

п. Басово-Прудный;

ул. Славянская;

ул. Гоголевская;

ул. Тургеневская;

ул. Есенинская;

ул. Пушкинская;

котельная «Содружество», дер. Старое Басово;

ул. Ак. Павлова, д. 34-г;

ул. Рязанская, д. 5-е;

гаражи УВД;

«Инмарко»;

ЖК «Левобережный» и т/д «Глобус».

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.