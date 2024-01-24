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Где в Туле отключат холодную воду 25 января
Фото из архива Myslo.

Где в Туле отключат холодную воду 25 января

Ограничения связаны с ремонтными работами в доме № 5 по улице Новомосковской.

С 10 до 16 часов по нескольким адресам в Туле будет ограничена подача холодной воды. Об этом сообщает АО «Тулагорводоканал». 

Пониженное давление ожидается по следующим адресам:

  • п. Басово-Прудный;
  • ул. Славянская;
  • ул. Гоголевская;
  • ул. Тургеневская;
  • ул. Есенинская;
  • ул. Пушкинская;
  • котельная «Содружество», дер. Старое Басово;
  • ул. Ак. Павлова, д. 34-г;
  • ул. Рязанская, д. 5-е;
  • гаражи УВД;
  • «Инмарко»;
  • ЖК «Левобережный» и т/д «Глобус».

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

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