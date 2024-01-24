  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Культура
  4. В Тулу приедет голос «Теории большого взрыва» Денис Колесников - Новости культуры, музыки, искусства Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Тулу приедет голос «Теории большого взрыва» Денис Колесников
Фото кластера «Октава»

В Тулу приедет голос «Теории большого взрыва» Денис Колесников

Он проведет для всех желающих мастер-классы по озвучке.

27 января в творческом кластере «Октава» выступит Денис Колесников. Он известен как голос студии озвучки «Кураж-Бамбей». Самый знаменитый его проект — «Теория большого взрыва». 

Денис Колесников расскажет, как прокачать дикцию новыми способами, а также чем отличается работа диктора новостей от ведущего линейного эфира или диктора рекламы. Он даст советы начинающим подкастерам о том, как сделать первые шаги в озвучке.

Встреча пройдет в 18 часов на третьем этаже кластера. Подробности вы можете узнать на сайте «Октавы». Возрастной рейтинг мероприятия: 12+. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 17:02 0
Другие статьи по темам
Событие
Кураж-Бамбей
Люди
Денис Колесников
Место
ОктаваТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Напряжённая эпидемиологическая обстановка и другие проблемы: Роспотребнадзор по Тульской области подвёл итоги года
Напряжённая эпидемиологическая обстановка и другие проблемы: Роспотребнадзор по Тульской области подвёл итоги года
Где в Туле отключат холодную воду 25 января
Где в Туле отключат холодную воду 25 января
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.