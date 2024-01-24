В Тулу приедет голос «Теории большого взрыва» Денис Колесников

Фото кластера «Октава»

Он проведет для всех желающих мастер-классы по озвучке.

27 января в творческом кластере «Октава» выступит Денис Колесников. Он известен как голос студии озвучки «Кураж-Бамбей». Самый знаменитый его проект — «Теория большого взрыва».

Денис Колесников расскажет, как прокачать дикцию новыми способами, а также чем отличается работа диктора новостей от ведущего линейного эфира или диктора рекламы. Он даст советы начинающим подкастерам о том, как сделать первые шаги в озвучке.

Встреча пройдет в 18 часов на третьем этаже кластера. Подробности вы можете узнать на сайте «Октавы». Возрастной рейтинг мероприятия: 12+.