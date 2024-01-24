Тульских десантников наградили орденами и медалями

Фото из телеграм-канала Министерства обороны РФ

Их поблагодарили за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач.

Зам. министра обороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил государственные награды тульским десантникам в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщил телеграм-канал минобороны РФ.

Военнослужащим вручили ордена Мужества, знаки отличия «Георгиевский крест» IV степени, медали «За отвагу», «За храбрость» II степени и Суворова, а также ножи и благодарности от министра обороны.

— Гвардейцы-десантники, поздравляю вас с награждением боевыми государственными наградами! Вы их заслужили в бою, проявив мужество, храбрость, отвагу, смелость! Вы самые лучшие, настоящие защитники нашего Отечества, нашей страны! — обратился к военнослужащим Виктор Горемыкин.