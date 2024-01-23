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В Тульской области расширили меры поддержки для участников СВО
Фото из архива Myslo

В Тульской области расширили меры поддержки для участников СВО

Соответствующие изменения были инициированы главой региона Алексеем Дюминым.

Теперь единовременная выплата в размере 155 000 рублей будет предоставляться не только гражданам, которые в 2024 году направлены пунктом отбора на военную службу по контракту (2 разряда) по Тульской области или военным комиссариатом Тульской области для прохождения военной службы по контракту сроком на один год и более.

Выплату смогут получить туляки, призванные на военную службу в рамках частичной мобилизации или проходящим военную службу по призыву в других регионах России, которые в 2024 году заключили контракт сроком на один год и более. Кроме того, они получат региональную выплату в размере 100 тысяч рублей.

В итоге, с учётом федеральной выплаты, такие участники СВО смогут получить 450 тысяч рублей.

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