В Тульской области расширили меры поддержки для участников СВО

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Теперь единовременная выплата в размере 155 000 рублей будет предоставляться не только гражданам, которые в 2024 году направлены пунктом отбора на военную службу по контракту (2 разряда) по Тульской области или военным комиссариатом Тульской области для прохождения военной службы по контракту сроком на один год и более.

Выплату смогут получить туляки, призванные на военную службу в рамках частичной мобилизации или проходящим военную службу по призыву в других регионах России, которые в 2024 году заключили контракт сроком на один год и более. Кроме того, они получат региональную выплату в размере 100 тысяч рублей.