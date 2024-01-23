  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Цены на бензин опять могут взлететь: виноваты санкции? - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Цены на бензин опять могут взлететь: виноваты санкции?
Фото из архива Myslo

Цены на бензин опять могут взлететь: виноваты санкции?

За последний месяц оптовые цены на топливо поднялись на 20%.

Во вторник, 23 января оптовая стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже выросла более чем на 2% процента. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Топливо марки АИ-92 подорожала на 2,04% – до 45,7 тысячи рублей за тонну, а АИ-95 — на 2,11% – до 48,7 тысячи рублей. Также выросла стоимость летнего (плюс 0,97%, до 52,2 тысячи рублей) и зимнего (плюс 0,66%, до 60,6 тысячи) дизельного топлива. В общей сложности за последний месяц оптовые цены на бензин поднялись на 20%. 

Взлёт оптовых цен эксперты связывают с аварией на нижегородском нефтеперерабатывающем заводе «Лукойла», продукция которого является ключевой для Московского региона. В качестве предполагаемой причины называется проблема с вышедшим из строя оборудованием – для его ремонта нужны подсанкционные комплектующие.

Тем не менее, в Туле цены на бензин стабильны. По состоянию на 23 января:

  АИ-92 АИ-95 ДТ
Teboil 50,49 54,99 60,99
Роснефть 50,25 55,15 61,86
ТНБ 49,95 54,95 61,75
Лукойл 52,06 57,15 63,18

 

По сравнению со второй неделей января цифры не изменились. По данным Туластата, с 9 января по 15 января они выросли, но незначительно – на 0,19%. Средняя цена на бензин составила 55,54 рублей.

  • АИ-92 стал – 50,14 рублей,
  • АИ-95 теперь – 55,04 рублей,
  • АИ-98 и выше – от 68,74 рублей.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
Фотограф:
сегодня, в 19:44 +2
Другие статьи по темам
Событие
подорожаниецены на бензин
Люди
туляки
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Накануне Дня студента тулякам расскажут, как поступить в медицинский колледж
Накануне Дня студента тулякам расскажут, как поступить в медицинский колледж
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.