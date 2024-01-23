Цены на бензин опять могут взлететь: виноваты санкции?

Во вторник, 23 января оптовая стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже выросла более чем на 2% процента. Об этом свидетельствуют данные площадки.
Топливо марки АИ-92 подорожала на 2,04% – до 45,7 тысячи рублей за тонну, а АИ-95 — на 2,11% – до 48,7 тысячи рублей. Также выросла стоимость летнего (плюс 0,97%, до 52,2 тысячи рублей) и зимнего (плюс 0,66%, до 60,6 тысячи) дизельного топлива. В общей сложности за последний месяц оптовые цены на бензин поднялись на 20%.
Взлёт оптовых цен эксперты связывают с аварией на нижегородском нефтеперерабатывающем заводе «Лукойла», продукция которого является ключевой для Московского региона. В качестве предполагаемой причины называется проблема с вышедшим из строя оборудованием – для его ремонта нужны подсанкционные комплектующие.
Тем не менее, в Туле цены на бензин стабильны. По состоянию на 23 января:
|АИ-92
|АИ-95
|ДТ
|Teboil
|50,49
|54,99
|60,99
|Роснефть
|50,25
|55,15
|61,86
|ТНБ
|49,95
|54,95
|61,75
|Лукойл
|52,06
|57,15
|63,18
По сравнению со второй неделей января цифры не изменились. По данным Туластата, с 9 января по 15 января они выросли, но незначительно – на 0,19%. Средняя цена на бензин составила 55,54 рублей.
- АИ-92 стал – 50,14 рублей,
- АИ-95 теперь – 55,04 рублей,
- АИ-98 и выше – от 68,74 рублей.