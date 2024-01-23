Цены на бензин опять могут взлететь: виноваты санкции?

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За последний месяц оптовые цены на топливо поднялись на 20%.

Во вторник, 23 января оптовая стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже выросла более чем на 2% процента. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Топливо марки АИ-92 подорожала на 2,04% – до 45,7 тысячи рублей за тонну, а АИ-95 — на 2,11% – до 48,7 тысячи рублей. Также выросла стоимость летнего (плюс 0,97%, до 52,2 тысячи рублей) и зимнего (плюс 0,66%, до 60,6 тысячи) дизельного топлива. В общей сложности за последний месяц оптовые цены на бензин поднялись на 20%.

Взлёт оптовых цен эксперты связывают с аварией на нижегородском нефтеперерабатывающем заводе «Лукойла», продукция которого является ключевой для Московского региона. В качестве предполагаемой причины называется проблема с вышедшим из строя оборудованием – для его ремонта нужны подсанкционные комплектующие.

Тем не менее, в Туле цены на бензин стабильны. По состоянию на 23 января:

АИ-92 АИ-95 ДТ Teboil 50,49 54,99 60,99 Роснефть 50,25 55,15 61,86 ТНБ 49,95 54,95 61,75 Лукойл 52,06 57,15 63,18

По сравнению со второй неделей января цифры не изменились. По данным Туластата, с 9 января по 15 января они выросли, но незначительно – на 0,19%. Средняя цена на бензин составила 55,54 рублей.