  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Какие дома Тулы останутся без света 24 января - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Какие дома Тулы останутся без света 24 января

Какие дома Тулы останутся без света 24 января

Публикуем информацию от «Тулгорэлектросетей».

С 9.00 до 17.00 электричества не будет по следующим адресам:

  • ул. Бондаренко, 33, 35, 37,
  • ул. Циолковского, 81-87 67-75 (нечётн.), 42-56, 64-74 (чётн.), 38, 65-б,
  • ул. Водоохранная 37-40, 40-а, 39-б, 39-в,
  • ул. Академика Павлова, 38,
  • ул. Сулеймана Стальского, 7,
  • ул. Шевченко, 21,
  • пр-т Ленина, 126-а, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143-г,
  • Горелки: ул. Фестивальная, 57-а,
  • 1-й Фестивальный пр-д, 1-25 (нечётн.), 27-а, 31-а, 33-а, 37-а, 39-а, 41-а,
  • 2-й Фестивальный пр-д, 2-24 (чётн.),
  • п. Угольный: ул. Кирпичная, 36-а, 38, 39-а, 39-б, 40, 42, 43,
  • п. Трудовой, 145-148, 150-186.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 21:45 +3
Другие статьи по темам
Событие
нет светаплановые отключения электроэнергиигде в Туле отключат свет
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле банк оштрафовали за слишком частые звонки должнице
В Туле банк оштрафовали за слишком частые звонки должнице
Подорожали капуста и гречка: Туластат рассказал, как изменились цены в регионе
Подорожали капуста и гречка: Туластат рассказал, как изменились цены в регионе
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.