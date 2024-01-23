Какие дома Тулы останутся без света 24 января

С 9.00 до 17.00 электричества не будет по следующим адресам:

ул. Бондаренко, 33, 35, 37,

ул. Циолковского, 81-87 67-75 (нечётн.), 42-56, 64-74 (чётн.), 38, 65-б,

ул. Водоохранная 37-40, 40-а, 39-б, 39-в,

ул. Академика Павлова, 38,

ул. Сулеймана Стальского, 7,

ул. Шевченко, 21,

пр-т Ленина, 126-а, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143-г,

Горелки: ул. Фестивальная, 57-а,

1-й Фестивальный пр-д, 1-25 (нечётн.), 27-а, 31-а, 33-а, 37-а, 39-а, 41-а,

2-й Фестивальный пр-д, 2-24 (чётн.),

п. Угольный: ул. Кирпичная, 36-а, 38, 39-а, 39-б, 40, 42, 43,

п. Трудовой, 145-148, 150-186.