«Это борьба с ветряными мельницами»: Дюмин потребовал ускорить решение проблемы с автобусами из Венева

В жалобе говорилось, что автобусы, принадлежащие коммерческому перевозчику, не приходят или задерживаются. При этом именно на них, а не на льготные приходится большая часть ежедневных рейсов.
Сегодня на оперативном совещании правительства Тульской области был заслушан доклад по решению сложившейся проблемы.
Проверка подтвердила, что в среднем перевозчик каждый день не выполняет порядка 20% положенных рейсов. Об этом сообщил Родион Дудник, министр транспорта и дорожного хозяйства.
«Мы еще в декабре и начале января проводили совместно с Ространснадзором проверку, которая показала, что техническое состояние транспортных средств перевозчика неудовлетворительное. Было указано на необходимость до конца января провести ремонт и соблюдать установленное расписание», — сказал руководитель ведомства.
Также он добавил, что сейчас «ведется работа по корректировке расписания» и коммерческого, и льготного транспорта, в ближайшее время оно будет синхронизировано с учетом пассажиропотока и востребованности. По итогам мониторинга также будет рассмотрен вопрос замены перевозчика «и проведения конкурсных процедур для отбора нового перевозчика».
Губернатора Алексея Дюмина такой ответ не устроил:
— Что, вы сказали, делаете?
— Мониторинг.
— До мониторинга — что ещё делаете? Как вы в докладе сказали?
— Мы проводим работу по корректировке расписания и льготного, и коммерческого маршрутов.
— Сколько человек в этом принимают участие? 7 — 8 человек? Это что, такой сложный процесс, требующий особых знаний в области математики и физики?
— Надо узнать пассажиропоток на каждом рейсе и с учетом этого скорректировать расписание.
— Сегодня у нас какое число?
— 22 января.
— А обращение было от 10 января! Сколько надо времени, чтобы расчеты сделать, промониторить и принять решение, чтобы люди нормально могли транспортом уезжать и приезжать?
— Мы дали перевозчику время до конца января, чтобы он отремонтировал все транспортные средства и приступил к полному выполнению своих обязанностей.
— У него нет возможности отремонтировать все транспортные средства. Это борьба с ветряными мельницами.
— Согласно федеральному закону если коммерческий перевозчик за месяц допускает более трех нарушений, то у нас есть право отозвать у него лицензию на работу.
— Все это правильно: и законы правильно, и мониторинг правильно. Но надо сделать это побыстрее. Как вы ведете корректировку?
— Мы берем расписание коммерческого и льготного маршрутов и с учетом загруженности будем корректировать.
— А как фиксируется?
— Натурно. Заходит человек в автобус и считает пассажиров.
— Как эти данные вам передаются? По телефону или почте? Кто участвует в комиссии? Эти люди работают каждый день?
— Представители министерства транспорта и перевозчика. Да, люди работают каждый день.
— Очень долго, надо ускорить процесс. Я понимаю, что вы действуете по шаблону, но надо ускоряться, — заключил губернатор Алексей Дюмин.