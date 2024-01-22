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«Это борьба с ветряными мельницами»: Дюмин потребовал ускорить решение проблемы с автобусами из Венева

«Это борьба с ветряными мельницами»: Дюмин потребовал ускорить решение проблемы с автобусами из Венева

В январе жители Венева пожаловались губернатору на нарушение расписания автобусами № 168К.

В жалобе говорилось, что автобусы, принадлежащие коммерческому перевозчику, не приходят или задерживаются. При этом именно на них, а не на льготные приходится большая часть ежедневных рейсов.

Сегодня на оперативном совещании правительства Тульской области был заслушан доклад по решению сложившейся проблемы. 

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Проверка подтвердила, что в среднем перевозчик каждый день не выполняет порядка 20% положенных рейсов. Об этом сообщил Родион Дудник, министр транспорта и дорожного хозяйства.

«Мы еще в декабре и начале января проводили совместно с Ространснадзором проверку, которая показала, что техническое состояние транспортных средств перевозчика неудовлетворительное. Было указано на необходимость до конца января провести ремонт и соблюдать установленное расписание», — сказал руководитель ведомства. 

Также он добавил, что сейчас «ведется работа по корректировке расписания» и коммерческого, и льготного транспорта, в ближайшее время оно будет синхронизировано с учетом пассажиропотока и востребованности. По итогам мониторинга также будет рассмотрен вопрос замены перевозчика «и проведения конкурсных процедур для отбора нового перевозчика».

Губернатора Алексея Дюмина такой ответ не устроил:

— Что, вы сказали, делаете?

— Мониторинг.

— До мониторинга — что ещё делаете? Как вы в докладе сказали?

— Мы проводим работу по корректировке расписания и льготного, и коммерческого маршрутов.

— Сколько человек в этом принимают участие? 7 — 8 человек? Это что, такой сложный процесс, требующий особых знаний в области математики и физики?

— Надо узнать пассажиропоток на каждом рейсе и с учетом этого скорректировать расписание. 

— Сегодня у нас какое число?

— 22 января.

— А обращение было от 10 января! Сколько надо времени, чтобы расчеты сделать, промониторить и принять решение, чтобы люди нормально могли транспортом уезжать и приезжать?

— Мы дали перевозчику время до конца января, чтобы он отремонтировал все транспортные средства и приступил к полному выполнению своих обязанностей.

— У него нет возможности отремонтировать все транспортные средства. Это борьба с ветряными мельницами. 

— Согласно федеральному закону если коммерческий перевозчик за месяц допускает более трех нарушений, то у нас есть право отозвать у него лицензию на работу.

— Все это правильно: и законы правильно, и мониторинг правильно. Но надо сделать это побыстрее. Как вы ведете корректировку?

— Мы берем расписание коммерческого и льготного маршрутов и с учетом загруженности будем корректировать. 

— А как фиксируется? 

— Натурно. Заходит человек в автобус и считает пассажиров.

— Как эти данные вам передаются? По телефону или почте? Кто участвует в комиссии? Эти люди работают каждый день?

— Представители министерства транспорта и перевозчика. Да, люди работают каждый день. 

 

— Очень долго, надо ускорить процесс. Я понимаю, что вы действуете по шаблону, но надо ускоряться, — заключил губернатор Алексей Дюмин.

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Автор:
сегодня, в 17:55 +2
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Алексей ДюминРодион Дудник
Место
ТулаТульская областьВенев
 

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