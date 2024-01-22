Тулячка выиграла две медали на зимней Спартакиаде

Фото предоставлено пресс-службой администрации Тулы

Воспитанница тульской спортивной школы олимпийского резерва «Восток» Анна Арефьева показала успешные результаты по лыжным гонкам. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Тулы.

В деревне Кононовской Архангельской области завершился II этап XII зимней Спартакиады среди учащихся России. Соревнования проходили на базе центра лыжного спорта «Малиновка». Там юноши и девушки боролись за медали в гонке классическим стилем на 10 и 15 км, спринте, гонке свободным стилем на 5 и 10 км, а также эстафете. 20 января Анна Арефьева заняла второе место в гонке свободным стилем на 5 км. Кроме того, она победила в гонке классическим стилем на 10 км, показав лучшее время на финише.

Спортсменку подготовил тренер-преподаватель Ирина Бухтоярова.