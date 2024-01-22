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Тулячка выиграла две медали на зимней Спартакиаде
Фото предоставлено пресс-службой администрации Тулы

Тулячка выиграла две медали на зимней Спартакиаде

Всероссийские соревнования проходили в Архангельской области.

Воспитанница тульской спортивной школы олимпийского резерва «Восток» Анна Арефьева показала успешные результаты по лыжным гонкам. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Тулы. 

В деревне Кононовской Архангельской области завершился II этап XII зимней Спартакиады среди учащихся России. Соревнования проходили на базе центра лыжного спорта «Малиновка». Там юноши и девушки боролись за медали в гонке классическим стилем на 10 и 15 км, спринте, гонке свободным стилем на 5 и 10 км, а также эстафете. 20 января Анна Арефьева заняла второе место в гонке свободным стилем на 5 км. Кроме того, она победила в гонке классическим стилем на 10 км, показав лучшее время на финише. 

Спортсменку подготовил тренер-преподаватель Ирина Бухтоярова.

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