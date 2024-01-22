День студента в стиле рок: в «Октаве» откроется 16-й сезон фестиваля молодых рок-групп «МолоТняК-2024»

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo

27 января в кластере ждут всех студентов — настоящих, будущих и бывших. Кто выступит перед ними — расскажем!

Тульский фестиваль молодых рок-групп «МолоТняК -2024» начинает новый сезон. В этом году заявки на участие подали совсем юные музыканты, большинству — меньше 20 лет.

Открыть фестиваль решили «звездным» составом, без групп-конкурсантов, их приглашают в качестве зрителей.

Почетные гости — инди-группа EXTRENNA из Москвы. Все ее участники обучаются в университете дружбы народов, состав многонациональный.

Кто выступит на открытии

КОРГИЯ — весёлые и озорные поп-панки из Щекино, будущие инженеры и педагоги, студенты ТулГУ и ТГПУ. Обладатели приза зрительских симпатий «МолоТняКа-2023».

FOX MAJOR — экспериментальная тульская группа на стыке тяжелого рока и электронной музыки. Тяжелые рифы, современные эффекты, мощное шоу и все это без остановки…

The Overdosed — 100% жесткая и ураганная альтернатива и, пожалуй, самая драйвовая группа Тулы. Тяжелый рок в современном прочтении, свежий, бодрый, артистичный и сексуальный.

EXTRENNA — молодая независимая инди-группа из Москвы, основанная в 2022 году. Все музыканты — студенты РУДН. В альма-матер познакомились и создали группу. В центре EXTRENNA — яркая девушка Рената, отвечает за вокал, имидж и тексты. Группа получила высокую оценку от критиков и музыкальных экспертов, а все выпущенные треки попали в редакторские плейлисты от Яндекс.Музыки. Группа активно штурмует сцены московских клубов и баров, участвует в крупных фестах. Познакомимся!



Вход на фестиваль бесплатный, но по регистрации и пригласительным билетам. Количество билетов ограничено. 16+

Отборочные концерты рок-групп участников фестиваля пройдут 17 и 18 февраля в молодежном центре «Родина».

Анастасия Асфандиярова, основатель проекта:

— Ещё с 80-х проведение рок-фестивалей в День студента стало традицией. Концерты с участием студенческих групп были в каждом вузе и даже в ПТУ. В одном нашем «политехе» репетировали как минимум 20 коллективов: от поп-рока до тяжелого метала. Вуз предоставлял помещения для репетиций своим студентам и разрешал концерты.

Анна Крючкова, руководитель проекта:

— Наш фестиваль в этом году победил в конкурсе молодежных проектов от Росмолодежь.Гранты. Мы решили сделать подарок тульской молодежи и приурочить открытие 16-го концертного сезона «МолТняКа» ко Дню студента.