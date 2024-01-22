23 января Землю накроет магнитная буря

Пики магнитной бури ожидаются завтра, в 6 утра и 12 часов дня по московскому времени. При этом они будут уровня G1, который оценивается как слабый. Как отмечают эксперты, максимальный — G5.

Ранее сотрудники лаборатории сообщили: сильнейшая в действующем солнечном цикле вспышка произошла в ночь на 1 января 2024 года. Ей был присвоен балл Х5.0, что почти в два раза больше, чем занимавшая до этого первое место вспышка мощностью Х2.8 (произошла 14 декабря 2023 года).