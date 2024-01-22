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23 января Землю накроет магнитная буря
Изображение от stockgiu на Freepik

23 января Землю накроет магнитная буря

Пик солнечных вспышек прогнозируют на 6 утра и 12 часов дня по московскому времени.

Магнитная буря накроет Землю во вторник, 23 января. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на прогнозы лабораторий РАН.
 
Пики магнитной бури ожидаются завтра, в 6 утра и 12 часов дня по московскому времени. При этом они будут уровня G1, который оценивается как слабый. Как отмечают эксперты, максимальный — G5.
 
Ранее сотрудники лаборатории сообщили: сильнейшая в действующем солнечном цикле вспышка произошла в ночь на 1 января 2024 года. Ей был присвоен балл Х5.0, что почти в два раза больше, чем занимавшая до этого первое место вспышка мощностью Х2.8 (произошла 14 декабря 2023 года).
 
Как уже писал Myslo, в 2024 году ожидается около 30 геомагнитных бурь. 

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