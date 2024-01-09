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В 2024 году ожидается около 30 геомагнитных бурь
Изображение от cookie_studio на Freepik

В 2024 году ожидается около 30 геомагнитных бурь

Эксперты дали прогноз, но точных чисел не назвали.

В минувшем 2023 году зарегистрировали 22 геомагнитные бури, три из которых приближались к максимальным значениям. В 2024-м ожидается 30 бурь. Об этом сообщают «‎Известия»‎ со ссылкой на ученых Института космических исследований. 

Так, от трех до восьми из 30 возможных геомагнитных бурь будут достаточно мощными, чтобы оказать влияние на метеозависимых. По словам научного сотрудника Института космических исследований Натана Эйсмонта, Земля приближается к пику 11-летнего цикла солнечной активности. В середине 2024 года она достигнет максимума. 

Согласно статистической информации солнечные вспышки сказываются на здоровье 10% людей. Современная медицина не считает метеозависимость болезнью, однако некоторые ученые рекомендуют особо чувствительным сохранять осторожность в неблагоприятные дни. Некоторые люди отмечают мигрень, нарушение сна, раздражительность, усталость, апатию, аритмию, болезненное ощущение в мышцах во время геомагнитных бурь. 

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