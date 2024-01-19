Туляк: «Меня ударило током в троллейбусе, а водитель просто уехал»

Фото Юлии Коршуновой.

В «Тулгорэлектротрансе» утверждают, что троллейбуса в это время на линии не было.

В редакцию Myslo обратился туляк Андрей Ф. По его словам, 15 января он получил удар током в троллейбусе пятого маршрута. Сейчас мужчина в больнице.

Андрей рассказывает:

— 15 января около 14.00 я ждал троллейбус № 5 на остановке «Ул. Оружейная» на ул. 9 Мая. Приехал бордовый «длинноносый» троллейбус: я стал забираться через переднюю дверь и почувствовал, что меня всего затрясло. Моя левая рука была на поручне, левая нога — на ступени. От того, как интенсивно меня трясло, я выпал из троллейбуса и оказался на бордюре. Это видели пассажиры, люди на остановке и, самое главное, водитель троллейбуса.

По словам Андрея, бросаться на помощь к пострадавшему водитель не стал. Он просто закрыл двери и уехал, оставив мужчину лежать на земле.

— Подняться и вызвать скорую мне помогли окружающие на остановке. Позвонили в 112, приехали скорая и полиция. В машине скорой мне измерили давление, сняли кардиограмму, проверили наличие входного отверстия от удара током. Обошлось — его не было. Полиция взяла объяснение и на служебной машине помогла добраться до дома.

От госпитализации Андрей Ф. отказался — удовлетворился результатами обследования. На остановке обнаружил номер Центральной диспетчерской. Позвонил и услышал ошеломляющий ответ:

«Никакого троллейбуса в 14.00 там быть не могло!»

Через пару часов, уже дома, Андрей позвонил в «Тулгорэлектротранс», но никакой путной информации добиться не смог. Ни по внешнему виду, ни по времени курсирования по маршруту троллейбус найти невозможно.

Тем временем, по словам мужчины, его состояние ухудшилось: появилась тяжесть в голове, озноб. Андрей обратился в к медикам, и те приняли решение о госпитализации.

Myslo запросил комментарий «Тулгорэлектротранса». По словам сотрудников, такого происшествия не было. Якобы мужчина упал на остановке, не подходя к троллейбусу.

В региональном Следственном комитете по факту происшествия проводят доследственную проверку.

Myslo будет следить за ходом проверки СК и обязательно напишет о ее результатах.