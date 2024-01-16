Социальный налоговый вычет: что изменилось в 2024 году

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С 2025 года вычеты на обучение, лечение, фитнес и страхование можно будет получать в упрощенном порядке. Впервые получить вычет в упрощенном порядке можно будет по расходам за 2024 год в 2025 году. Условие — организация или ИП, оказывающие услуги, присоединились к информационному обмену с ФНС. До 2024 года упрощенный порядок действовал только для имущественных и инвестиционных вычетов.

Увеличены лимиты для социальных вычетов: вычет на лечение, обучение, фитнес, страхование увеличен со 120 000 до 150 000 в год. На обучение каждого ребенка — с 50 000 до 110 000 в год. К расходам, оплаченным до 2024 года, применяются прежние лимиты.

Выдача справок осуществляется на основании заявления в произвольной форме. В бумажном виде справку предоставлять не требуется, если сведения о расходах направлены направлены в налоговый орган в электронном виде.

По данным, сформированным за 2024 год, налоговый орган сам оформит бланк заявления и разместит его в личном кабинете налогоплательщика. Чтобы получить налоговый вычет, нужно по итогам года подать декларацию 3-НДФЛ. Сделать это можно несколькими способами:

на портале «Госуслуги»;

на сайте ФНС;

лично в налоговой инспекции или отправив на её адрес документы Почтой России с описью вложения;

в налоговой инспекции или отправив на её адрес документы Почтой России с описью вложения; лично в МФЦ.

Также заявление на вычет можно в течение года подать работодателю. Получить можно все виды социальных вычетов, кроме вычета на благотворительность и пожертвования. Для этого понадобится справка из ФНС. Право на вычет сохраняется в течение 3 лет.