  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Роспотребнадзор помог тулячке вернуть в магазин куртку и получить 3000 рублей морального вреда - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Роспотребнадзор помог тулячке вернуть в магазин куртку и получить 3000 рублей за моральный вред

Роспотребнадзор помог тулячке вернуть в магазин куртку и получить 3000 рублей за моральный вред

Женщине не подошла новая куртка за 20 тысяч рублей, а продавец отказался возвращать ей деньги.

В магазине на ул. Кутузова, 13 тулячка приобрела женскую куртку за 20 тысяч рублей. При повторной примерке дома она поняла, что вещь все же не подходит. И отправилась в магазин с заявлением о возврате. Но продавец в добровольном порядке отказался возвращать деньги и принимать куртку назад. 

Женщина обратилась в Роспотребнадзор. Специалисты ведомства подали в суд иск в интересах тулячки. Мировой суд иск удовлетворил. В пользу потребителя присуждена денежная сумма, превышающая стоимость товара. Компенсация морального вреда составила 3000 рублей.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 10:20 +1
Другие статьи по темам
Событие
Управление Роспотребнадзора по Тульской области
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Тулица-2» обыграла в пяти партиях команду из Москвы
«Тулица-2» обыграла в пяти партиях команду из Москвы
Каждый третий россиянин планирует отмечать Старый Новый год
Каждый третий россиянин планирует отмечать Старый Новый год
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.