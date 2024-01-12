Роспотребнадзор помог тулячке вернуть в магазин куртку и получить 3000 рублей за моральный вред

Женщине не подошла новая куртка за 20 тысяч рублей, а продавец отказался возвращать ей деньги.

В магазине на ул. Кутузова, 13 тулячка приобрела женскую куртку за 20 тысяч рублей. При повторной примерке дома она поняла, что вещь все же не подходит. И отправилась в магазин с заявлением о возврате. Но продавец в добровольном порядке отказался возвращать деньги и принимать куртку назад.

Женщина обратилась в Роспотребнадзор. Специалисты ведомства подали в суд иск в интересах тулячки. Мировой суд иск удовлетворил. В пользу потребителя присуждена денежная сумма, превышающая стоимость товара. Компенсация морального вреда составила 3000 рублей.