Ночью на тульских дорогах ожидается метель и гололедица

С 21.00 10 января и до вечера 11 января на территории региона прогнозируется ухудшение погоды.
Ожидается снег, метель, снежные заносы и образование гололедицы на дорогах. Местами порывы ветра могут достигать до 17 м/с.
— В связи с непогодой водителям рекомендуется увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта, снижать скорость и заранее выбирать нужную полосу движения, чтобы не создавать опасных маневров при поворотах. Помните, что на заснеженном покрытии ухудшается сцепление колес с дорогой, увеличивается тормозной путь, — прокомментировали в УГИБДД УМВД России по Тульской области.
Экипажи ДПС Госавтоинспекции Тульской области, находящиеся на маршруте патрулирования, готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварию.
Вы можете обращаться по телефонам:
- дежурная часть ОБ ДПС Госавтоинспекции по г. Туле: 32-95-40 или 32-95-42;
- дежурная часть ОБ ДПС Госавтоинспекции по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53 или 32-32-54;
- горячая линия «Нетрезвый водитель»: 32-38-38;
- Telegram, Viber: +7 999 374-36-13;
- Telegram «Сообщи о гололеде»: +7 999 374-05-98.