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Ночью на тульских дорогах ожидается метель и гололедица
Фото: УГИБДД по Тульской области

Ночью на тульских дорогах ожидается метель и гололедица

Водителей просят быть осторожными и внимательными.

С 21.00 10 января и до вечера 11 января на территории региона прогнозируется ухудшение погоды.
 
Ожидается снег, метель, снежные заносы и образование гололедицы на дорогах. Местами порывы ветра могут достигать до 17 м/с.
 
— В связи с непогодой водителям рекомендуется увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта, снижать скорость и заранее выбирать нужную полосу движения, чтобы не создавать опасных маневров при поворотах. Помните, что на заснеженном покрытии ухудшается сцепление колес с дорогой, увеличивается тормозной путь, — прокомментировали в УГИБДД УМВД России по Тульской области. 
 
 
Экипажи ДПС Госавтоинспекции Тульской области, находящиеся на маршруте патрулирования, готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварию.
 
Вы можете обращаться по телефонам:
 
  • дежурная часть ОБ ДПС Госавтоинспекции по г. Туле: 32-95-40 или 32-95-42;
  • дежурная часть ОБ ДПС Госавтоинспекции по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53 или 32-32-54;
  • горячая линия «Нетрезвый водитель»: 32-38-38;
  • Telegram, Viber: +7 999 374-36-13;
  • Telegram «Сообщи о гололеде»: +7 999 374-05-98.

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