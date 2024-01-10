Ночью на тульских дорогах ожидается метель и гололедица

С 21.00 10 января и до вечера 11 января на территории региона прогнозируется ухудшение погоды.

Ожидается снег, метель, снежные заносы и образование гололедицы на дорогах. Местами порывы ветра могут достигать до 17 м/с.

— В связи с непогодой водителям рекомендуется увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта, снижать скорость и заранее выбирать нужную полосу движения, чтобы не создавать опасных маневров при поворотах. Помните, что на заснеженном покрытии ухудшается сцепление колес с дорогой, увеличивается тормозной путь, — прокомментировали в УГИБДД УМВД России по Тульской области.

Экипажи ДПС Госавтоинспекции Тульской области, находящиеся на маршруте патрулирования, готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварию.

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