Банки обяжут возвращать клиентам деньги, украденные мошенниками

С 25 июля 2024 года в России банки будут обязаны проверять все денежные переводы клиентов и в течение 30 дней возвращать деньги, украденные мошенниками. Этого требует новый закон, сообщает РБК со ссылкой на представителя Центробанка (ЦБ) РФ.

Полностью вернут деньги в случае, если банк не уведомит клиента о трансакции, или если работники банка сами допустили отправку денег на мошеннический счет. Мошенническим будет признан счет, который уже засветился в подозрительных историях у других банков и операторов платежных систем.

Также закон требует возврата денег, если клиент банка потерял карту, а ее использовали без его ведома. Обязательное условие — клиент должен сообщить о пропаже в финансовую организацию.

Помимо этого, с июля банки смогут блокировать переводы на подозрительные счета сроком на два дня, но будут обязаны предупреждать об этом клиентов.

Еще одно нововведение — банки обяжут отключать доступ к дистанционному обслуживанию клиентам, если стало известно, что они занимаются выводом и обналичиванием похищенных денежных средств.