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В Туле стартовал первый в этом году этап «Киномарафона»

В Туле стартовал первый в этом году этап «Киномарафона»

Благодаря проекту дети из отдаленных населенных пунктов смогли бесплатно увидеть современные кинокартины на большом экране.

5 января в 19 муниципальных кинотеатрах Тульской области начался первый
в 2024 году этап проекта «Киномарафон», который продлится до 18 января.

Дети из отдаленных населенных пунктов региона, а также мальчишки и
девчонки из малоимущих и многодетных семей посмотрят современные
отечественные кинокартины «Гори, гори ясно», «Сокровища партизанского
леса», «Красная шапочка. Онлайн», «Феодосийская сказка», «Три богатыря и
Пуп Земли».

Все кинопоказы для детей из отдаленных населенных пунктов
региона, а также для детей из малоимущих и многодетных семей, бесплатны.
Этот социальный проект разработан с целью развития у подрастающего
поколения интереса к киноискусству, а также духовно-нравственного и
гражданско-патриотического воспитания молодежи.

Учредитель «Киномарафона» – министерство культуры Тульской области,
организатор – центр развития кино Объединение центров развития культуры.

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сегодня, в 20:19 +1
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