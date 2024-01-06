В Туле стартовал первый в этом году этап «Киномарафона»

5 января в 19 муниципальных кинотеатрах Тульской области начался первый
в 2024 году этап проекта «Киномарафон», который продлится до 18 января.
Дети из отдаленных населенных пунктов региона, а также мальчишки и
девчонки из малоимущих и многодетных семей посмотрят современные
отечественные кинокартины «Гори, гори ясно», «Сокровища партизанского
леса», «Красная шапочка. Онлайн», «Феодосийская сказка», «Три богатыря и
Пуп Земли».
Все кинопоказы для детей из отдаленных населенных пунктов
региона, а также для детей из малоимущих и многодетных семей, бесплатны.
Этот социальный проект разработан с целью развития у подрастающего
поколения интереса к киноискусству, а также духовно-нравственного и
гражданско-патриотического воспитания молодежи.
Учредитель «Киномарафона» – министерство культуры Тульской области,
организатор – центр развития кино Объединение центров развития культуры.