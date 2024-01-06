В Туле стартовал первый в этом году этап «Киномарафона»

5 января в 19 муниципальных кинотеатрах Тульской области начался первый

в 2024 году этап проекта «Киномарафон», который продлится до 18 января.



Дети из отдаленных населенных пунктов региона, а также мальчишки и

девчонки из малоимущих и многодетных семей посмотрят современные

отечественные кинокартины «Гори, гори ясно», «Сокровища партизанского

леса», «Красная шапочка. Онлайн», «Феодосийская сказка», «Три богатыря и

Пуп Земли».

Все кинопоказы для детей из отдаленных населенных пунктов

региона, а также для детей из малоимущих и многодетных семей, бесплатны.

Этот социальный проект разработан с целью развития у подрастающего

поколения интереса к киноискусству, а также духовно-нравственного и

гражданско-патриотического воспитания молодежи.



Учредитель «Киномарафона» – министерство культуры Тульской области,

организатор – центр развития кино Объединение центров развития культуры.