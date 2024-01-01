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Главный болельщик Тулы в новогоднюю ночь пробежал ультрамарафон в 75+ км вокруг города

Главный болельщик Тулы в новогоднюю ночь пробежал ультрамарафон в 75+ км вокруг города

Сергей Горбачев в 8.20 закончил марафон, и сразу побежал на «Забег желаний» на набережную.

О грандиозных планах лидера фанатских объединений «Арсенала» и хоккейного клуба АКМ Сергея Горбачёва Myslo недавно писал. Большое интервью с Сергеем можно прочитать здесь.

Напомним, Горбачев запланировал индивидуальный ультрамарафон протяженностью 75 километров. Особая значимость марафона для Сергея в том, что он жертвует традиционным новогодним укладом. Ночь с 31 декабря на 1 января пройдет для него без семьи, оливье и обращения Президента.

И ему всё удалось!

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— Ну вот и завершился Новогодний ультрамарафон длиной 75+ км, маршрутом которого я обвёл город и обозначил его цвета, — написал Сергей на своей страничке в ВК. — Я финишировал в 8.20. Три остановки на заправках, одна небольшая для встречи Нового года. Благодарю каждого, кто поддержал меня заранее, ночью или после, кто вышел на трассу, кто выехал на велике на трассу и сопровождал меня на определенном отрезке, кто просто поставил лайк, посигналил на трассе или поморгал фарами. А особенно спасибо моим любимым жене Полине и сыну Саше Великану, если бы не вы, я бы сдох, и никто не узнал бы, где могилка моя. Поздравляю всех с Новым годом, желаю реализовать поставленные цели в 2024 году, как бы сложно для вас это не было!

Сергей рассказал, что «очертил-обвёл город цветами двух клубов, это значит, город в футбольном формате красно-желтый, в хоккейном красно-синий! Теперь все знают какие клубы здесь есть и требуют активной поддержки!»

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После ультрамарафона он сразу помчался на набережную, чтобы принять участие в «Забеге обещаний». 

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Как рассказал Сергей Myslo, чувствует он себя хорошо, «только немного болят колени». 

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