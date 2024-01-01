Отсыпаемся: фоторепортаж с опустевших улиц Тулы 1 января

Фото Алексея Горохова.

Традиционно утром первого дня нового года город будто вымирает.

Пока вы спали, фотограф Алексей Горохов по заданию Myslo прошелся по почти пустым тульским улицам. Когда еще увидишь город без машин и людей!

К вечеру Тула начнет оживать, а пока смотрим фоторепортаж.