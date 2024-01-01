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Лекарство от похмелья: в народе рекомендуют рассол, а врачи - кислоту
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Лекарство от похмелья: в народе рекомендуют рассол, а врачи - кислоту

Выясняем, как лучше побороть последствия праздника.

народные средства

По традиции, хорошо помогают от похмелья рассол, кефир и тан - кисломолочный напиток из козьего молока. Классический вариант «лекарства» - куриный бульон или хаш. Также хорошо подойдут правильные энергетические напитки - чай и кофе. Они хорошо тонизируют и помогают прийти в себя.

Неожиданный участник этого списка - шоколад с орехами. Из-за употребления алкоголя в организме падает уровень магния, и для его  восполнения нужен сладкий перекус.

медицинские средства

Известный эндокринолог и гастроэнтеролог Диляра Лебедева рассказала, как лечить похмелье аптечными средствами. При интоксикации она порекомендовала пить янтарную кислоту.

Она ускоряет работу печени, мозговой деятельности и увеличивает энергию. Янтарную кислоту нужно пить в дозировке 1000 мг на ночь и на следующий день по 500 мг два раза в день.

Также при употреблении алкоголя необходимо быть внимательными и  восполнять запасы витамина В1 в организме. 100 миллиграммов на ночь и 100 миллиграммов утром после застолья сделают своё дело. Также подойдёт комплекс витаминов группы В, например, Берокка по одной шипучей таблетке перед сном и две утром.

Диляра Лебедева говорит:

- Для тех, кто может себе позволить большее, рекомендую комбинацию Гептрал 400 миллиграммов и Гепа-Мерц — выпить один пакетик или в виде капельницы. Этот дуэт можно дополнить двумя таблетками цитофлавина или также в капельнице.

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Автор:
сегодня, в 13:00 +1
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