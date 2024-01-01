Усиление безопасности в регионе: оперштаб Тульской области работает круглосуточно

Фото пресс-службы правительства Тульской области

В Тульской области под руководством Алексея Дюмина продолжает работу объединенный оперштаб.

Объединенный оперативный штаб региона под руководством губернатора Алексея Дюмина продолжает работать в круглосуточном и непрерывном режиме в соответствии с ранее принятыми решениями и дополнительными мерами по усилению безопасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

1 января начальник дежурной смены Ситуационного центра доложил губернатору об оперативной обстановке в регионе.

- Все службы жизнеобеспечения и безопасности работают согласно утвержденному плану.

Алексей Дюмин поздравил сотрудников Ситуационного центра и членов штаба, находящихся на дежурстве, с Новым годом.