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Усиление безопасности в регионе: оперштаб Тульской области работает круглосуточно
Фото пресс-службы правительства Тульской области

Усиление безопасности в регионе: оперштаб Тульской области работает круглосуточно

В Тульской области под руководством Алексея Дюмина продолжает работу объединенный оперштаб.

Объединенный оперативный штаб региона под руководством губернатора Алексея Дюмина продолжает работать в круглосуточном и непрерывном режиме в соответствии с ранее принятыми решениями и дополнительными мерами по усилению безопасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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1 января начальник дежурной смены Ситуационного центра доложил губернатору об оперативной обстановке в регионе. 

- Все службы жизнеобеспечения и безопасности работают согласно утвержденному плану.

Алексей Дюмин поздравил сотрудников Ситуационного центра и членов штаба, находящихся на дежурстве, с Новым годом.

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