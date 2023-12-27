В Тульской области более 115 тысяч работников перешли на электронную трудовую книжку

Число жителей региона, перешедших на электронную трудовую книжку, к настоящему времени превысило 115 тысяч человек. Об этом сообщает региональное Отделение Социального фонда РФ.

Одним из главных преимуществ электронной книжки работники называют постоянный доступ к сведениям. Получить их можно в считанные минуты через личный кабинет на «Госуслугах». Электронный сервис позволяет получить сведения в виде выписки и отслеживать по ней вносимые в книжку кадровые изменения.

Для многих работников электронная книжка привлекательна возможностью дистанционно направлять сведения при трудоустройстве. Выписка заверяется цифровой подписью и юридически равнозначна бумажной книжке. Поэтому документ можно отправить работодателю любым удобным способом, включая электронную почту.

Если данные электронной книжки нужны на бумаге, в Отделении СФР по Тульской области предоставят и такой документ. Он выдается в клиентских службах и многофункциональных центрах. Специалисты заверяют сведения подписью и печатью.

Получить сведения из электронной книжки можно и у работодателя, но только за периоды работы у него. В зависимости от технической возможности работодатели выдают данные в электронной форме или на бумаге.

Напомним, что у тех, кто впервые устроился на работу с 2021 года, трудовая книжка ведется сразу в электронном виде, без оформления бумажной версии. Работники, желающие перейти на электронную форму ведения записей о своей профессиональной деятельности, могут сделать это в любое время, подав соответствующее заявление.

Электронная трудовая книжка представляет собой простой в использовании цифровой инструмент, который удобен работникам и работодателям. Первым он обеспечивает быстрый доступ к данным о профессиональной деятельности и высокий уровень безопасности информации. Работодателей электронная книжка избавляет от устаревших форм кадрового учета и связанных с этим издержек. Сведения о кадровых мероприятиях отражаются в электронной книжке в течение нескольких дней после того, как работодатель передал эту информацию в Социальный фонд России.