Жительница Одоева во время попойки убила сожителя: суд огласил приговор

В Одоеве 35-летняя местная жительница признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что ночью 26 июня обвиняемая распивала алкоголь в компании 40-летнего сожителя. В какой-то момент мужчина принялся оскорблять свою благоверную и угрожать ей избиением. В ответ та ударила его ножом в живот, а потом вызвала скорую. Мужчина скончался в больнице.

Приговором суда обвиняемой назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.