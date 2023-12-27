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Тульские семьи участников СВО получили подарки от Алексея Дюмина
Фото пресс-службы правительства Тульской области

Тульские семьи участников СВО получили подарки от Алексея Дюмина

В предпраздничные дни члены правительства и социальные кураторы посетили родственников солдат.

Семьи туляков, участвующих в специальной военной операции, посетили сотрудники облправительства и социальные кураторы. Родственников солдат поздравили с наступающими праздниками и вручили подарки.

Так, 26 декабря заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков посетил семью военнослужащего 106-й дивизии ВДВ. Дома его ждут супруга и 6-летний сын. Им передали набор к праздничному столу и новогодний сладкий подарок.

— Помощь участникам специальной военной операции и их близким для нас сейчас на первом месте. Новый год — время исполнения желаний. И конечно, больше всего этот праздник ждут дети. По поручению губернатора мы передаем подарки к празднику семьям участников СВО. Наши бойцы могут быть спокойны: пока они сражаются на передовой, их семьи окружены заботой и вниманием, — отметил Дмитрий Марков.

ys07niopt0ijhxoh1w22v4ef0wcfkw2e.jpgФото пресс-службы правительства Тульской области

Министр труда и соцзащиты Тульской области Татьяна Абросимова передала подарок многодетной семье военнослужащего. Его супруга и трое детей получили продуктовый набор и три сладких подарка. Вскоре они отправятся на Кремлевскую елку.

— Благополучие семей участников СВО — в центре внимания губернатора и правительства региона. Нам важно, чтобы военнослужащие, защищающие Отечество, чувствовали надежный тыл, поэтому мы стараемся создать их семьям новогоднее настроение и помочь подготовиться к празднику, — подчеркнула Татьяна Абросимова.

Также в преддверии праздника дети военнослужащих посетили новогодние представления.

Напомним, всем семьям участников СВО, где есть дети, предоставляется единовременная выплата — по 5000 рублей на ребенка. Она введена по поручению губернатора. Средства начислят автоматически с 20 декабря. До конца года ее получат более 6500 семей.

В Тульской области действует комплекс мер поддержки семей участников СВО. За каждой из них закреплен персональный куратор.

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