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В Туле наградили лучшие школьные футбольные команды
Фото: Минспорта Тульской области

В Туле наградили лучшие школьные футбольные команды

Финальные матчи областных соревнований «Школьная футбольная лига» прошли в манеже Центрального стадиона «Арсенал».

Мероприятие стало частью федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». К спортсменам и гостям мероприятия обратился министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев:

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– Приветствую всех, кто каждый день выбирает спорт и здоровый образ жизни! К футболу в Тульской области особое отношение: у нас тысячи футболистов и болельщиков по всему региону. Я благодарю ваших тренеров и родителей за каждодневный труд и вклад в ваше спортивное воспитание! Вы все сегодня победители! – сказал он.

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За победу боролись 24 команды из Тулы, Новомосковска, Суворова, Плавска, Черни, Ясногорска, Теплого, Алексина и Волово. Бронзовыми призерами соревнований стали футболисты из тульского Центра образования № 7.

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Серебряные медали завоевали футболисты Центра образования пос. Волово. Победителем «Школьной футбольной лиги» стала команда Центра образования № 8 г. Тулы.

справка myslo

«Футбол в школе» – проект РФС по привлечению детей и подростков в самый популярный спорт в мире. У школьников появляется возможность приобщиться к футболу на уроках физкультуры и в секциях, участвовать в регулярных турнирах и фестивалях. Школы становятся центрами футбольной жизни в своем районе или регионе, а тренеры и специалисты получают больше возможностей заметить талантливых детей.

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