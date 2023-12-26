В Туле наградили лучшие школьные футбольные команды

Фото: Минспорта Тульской области

Мероприятие стало частью федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». К спортсменам и гостям мероприятия обратился министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев:

– Приветствую всех, кто каждый день выбирает спорт и здоровый образ жизни! К футболу в Тульской области особое отношение: у нас тысячи футболистов и болельщиков по всему региону. Я благодарю ваших тренеров и родителей за каждодневный труд и вклад в ваше спортивное воспитание! Вы все сегодня победители! – сказал он.

За победу боролись 24 команды из Тулы, Новомосковска, Суворова, Плавска, Черни, Ясногорска, Теплого, Алексина и Волово. Бронзовыми призерами соревнований стали футболисты из тульского Центра образования № 7.

Серебряные медали завоевали футболисты Центра образования пос. Волово. Победителем «Школьной футбольной лиги» стала команда Центра образования № 8 г. Тулы.

справка myslo

«Футбол в школе» – проект РФС по привлечению детей и подростков в самый популярный спорт в мире. У школьников появляется возможность приобщиться к футболу на уроках физкультуры и в секциях, участвовать в регулярных турнирах и фестивалях. Школы становятся центрами футбольной жизни в своем районе или регионе, а тренеры и специалисты получают больше возможностей заметить талантливых детей.