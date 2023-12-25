В Пролетарском районе достроили распределительный газопровод в 10 километров

В Туле завершилось строительство распределительного газопровода. Об этом сообщили в администрации города.

Теперь сеть протяженностью в 10 км проходит по улицам Бежковской, Газовой, Высокой, в 1-м, 2-м и 3-м Газовых проездах. Для обеспечения бесперебойного газоснабжения потребителей установили газораспределительный пункт. Техническую возможность подключения к сетевому газу получили более 190 домовладений. От жителей данных улиц поступило 84 заявки. 82 из них перевели в договоры.

Как отметили в АО «Тулагоргаз», распределительная сеть построена до границ 81 земельного участка. Сейчас подключаются первые домовладения. Остальные подсоединяются по мере их готовности к приему газа.

Программа догазификации востребована. В Туле продолжат ее реализацию. Напомним, программа стартовала в регионе в апреле 2021 года в рамках поручения Президента РФ Владимира Путина. По ней в газифицированных населенных пунктах бесплатно подводят газ до границ земельного участка.