Опрос: новогоднее настроение есть у каждого третьего туляка

Фото Алексея Пирязева

Женщины радуются приближению Нового года чаще мужчин.

За неделю до Нового года у каждого третьего туляка уже появилось новогоднее настроение. Таковы результаты опроса, который провел сервис SuperJob.

Новогоднее настроение в преддверии праздников есть у 34% туляков. 11% опрошенных признались, что имитируют радость ради близких. 43% респондентов не скрывают отсутствия новогоднего настроения.

Женщины радуются приближению Нового года чаще мужчин (36 и 32% соответственно). Респонденты с доходом от 80 тыс. руб. в месяц — чаще тех, кто зарабатывает меньше (37%).

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