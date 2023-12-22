Весной и осенью в Тульской области пройдут выборы трёх уровней

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В оружейной столице состоялось внеочередное заседание облизбиркома. На повестку дня было вынесено 13 вопросов.

Избирательная комиссия утвердила план работы на предстоящий год. В 2024 году пройдут выборы Президента России, депутатов Тульской областной Думы, а также муниципальные выборы, в том числе выборы депутатов городской Думы.

На заседании были приняты постановления об организации закупок товаров, работ и услуг, о распределении бюджетных средств на подготовку и проведение президентских выборов.

Также были назначены лица, ответственные за контроль изготовления и доставки избирательных бюллетеней и сформирована рабочая группа по информационным спорам и вопросам информационного обеспечения.

В ходе заседания члены комиссии рассмотрели вопросы о досрочном прекращении полномочий членов избирательных комиссий Центрального и Пролетарского районов Тулы и утвердили состав контрольно-ревизионной службы облизбиркома.