  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Туляки заплатили около 3 млрд рублей налогов - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Туляки заплатили около 3 млрд рублей налогов
Фото из архива Myslo

Туляки заплатили около 3 млрд рублей налогов

Итоги налоговой кампании за прошлый год подвели в ФНС России.

На учете в Тульской области стоит более 927 тыс. плательщиков налога на имущество. Они перечислили более 3 млрд рублей на уплату пошлин.

Статистику по итогам кампании по уплате имущественных налогов физических лиц за 2022 год подвели в региональной УФНС России. Так, 471 тыс. туляков уплатили земельный налог, 418 тыс. — транспортный. Общая сумма исчисленных к уплате платежей составила более 3 млрд рублей.

— В 2023 году Управлением сформировано около 650 тыс. сводных налоговых уведомлений на уплату налогов на общую сумму 3,2 млрд рублей. На данный момент поступления имущественных налогов составили 93,8% от начисленной суммы, — рассказали в УФНС России по Тульской области.

Налоговые органы предоставляют физлицам льготы в беззаявительном порядке. Не отменен и заявительный порядок предоставления льгот. При исчислении имущественных налогов за 2022 год в 2023 году в налоговые органы Тульской области поступило около 8,5 тыс. заявлений о предоставлении льгот по имущественным налогам.

Среди наиболее популярных льгот, на которые распространяется беззаявительный порядок, — льготы инвалидам, пенсионерам и предпенсионерам. Ознакомиться с полным перечнем льгот можно на сайте ФНС России в интернет-сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 14:54 0
Другие статьи по темам
Событие
налогиимущественный налог
Место
ФНС России по Тульской области
 

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле прошло заседание разработчиков БПЛА
В Туле прошло заседание разработчиков БПЛА
Тульских водителей поздравили полицейский Дед Мороз и Снегурочка
Тульских водителей поздравили полицейский Дед Мороз и Снегурочка
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.