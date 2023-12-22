Туляки заплатили около 3 млрд рублей налогов

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Итоги налоговой кампании за прошлый год подвели в ФНС России.

На учете в Тульской области стоит более 927 тыс. плательщиков налога на имущество. Они перечислили более 3 млрд рублей на уплату пошлин.

Статистику по итогам кампании по уплате имущественных налогов физических лиц за 2022 год подвели в региональной УФНС России. Так, 471 тыс. туляков уплатили земельный налог, 418 тыс. — транспортный. Общая сумма исчисленных к уплате платежей составила более 3 млрд рублей.

— В 2023 году Управлением сформировано около 650 тыс. сводных налоговых уведомлений на уплату налогов на общую сумму 3,2 млрд рублей. На данный момент поступления имущественных налогов составили 93,8% от начисленной суммы, — рассказали в УФНС России по Тульской области.

Налоговые органы предоставляют физлицам льготы в беззаявительном порядке. Не отменен и заявительный порядок предоставления льгот. При исчислении имущественных налогов за 2022 год в 2023 году в налоговые органы Тульской области поступило около 8,5 тыс. заявлений о предоставлении льгот по имущественным налогам.

Среди наиболее популярных льгот, на которые распространяется беззаявительный порядок, — льготы инвалидам, пенсионерам и предпенсионерам. Ознакомиться с полным перечнем льгот можно на сайте ФНС России в интернет-сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».