В Туле прошло заседание разработчиков БПЛА

Фото пресс-службы правительства Тульской области

Как в регионе развивается эта сфера?

В Туле состоялось рабочее совещание разработчиков беспилотных летательных аппаратов с представителями правительства Тульской области, НОЦ «ТулаТЕХ», Фонда «ЭРА» и ПАО «ПСБ».

Министр промышленности и торговли Тульской области Вячеслав Романов напомнил, что по инициативе губернатора Алексея Дюмина в регионе создан один из первых в России Центр беспилотных систем.

— Продолжением развития отрасли станет организация научно-производственного центра проектирования, испытаний и производства беспилотных авиационных систем. Уже сейчас ведется подготовка специалистов по БПЛА в колледжах региона, а студенты и школьники активно участвуют в профильных состязаниях, — подчеркнул Вячеслав Романов.

На совещании наградили участников V Всероссийского конкурса «Кадры для цифровой промышленности. Создание законченных проектно-конструкторских решений в режиме соревнований „Кибердром“». 13 конкурсантов получили свидетельства об освоении профессии «Оператор наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом».

Тульскую область на соревнованиях представляли команды, созданные на базе Императорского Тульского оружейного завода и НПО «Сплав» им. Ганичева. В их состав вошли ученики ЦО № 34, 36 и 40, студенты ТГПУ им. Л. Н. Толстого и ТулГУ, а также молодые специалисты промышленных предприятий. Участники получили сертификаты на мастер-класс в тульском Центре беспилотных систем.

На мероприятии обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия и развития сферы в регионе.