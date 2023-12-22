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Тульских водителей поздравили полицейский Дед Мороз и Снегурочка
Фото УГИБДД по Тульской области.

Тульских водителей поздравили полицейский Дед Мороз и Снегурочка

Сотрудники Госавтоинспекции приняли участие во Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз».

На улицы Тулы выехал «Новогодний патруль». Сотрудники Госавтоинспекции в костюмах главных новогодних персонажей поздравили всех участников дорожного движения с наступающим 2024 годом.

Сегодня остановившиеся по требованию инспектора ДПС водители и пешеходы были приятно удивлены теплым поздравлениям от полицейских Деда Мороза и Снегурочки, а также сладкому сюрпризу — шоколадной медали с пожеланиями безопасности. На каждой медали инспекторы заботливо написали послания-просьбы быть аккуратнее, внимательнее и дисциплинированнее на дороге.

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Как сообщает УГИБДД по Тульской области, эта акция стала доброй и красивой традицией в нашем регионе. Она позволяет не только подарить улыбки и новогоднее настроение жителям Тульской области, но и еще раз напомнить о важности соблюдения Правил дорожного движения.

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