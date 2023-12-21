Сотрудникам тульского УФСБ вручили награды

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

С профессиональным праздником сотрудников УФСБ России по Тульской области поздравил губернатор Алексей Дюмин.

— На разных исторических рубежах сотрудники госбезопасности всегда мужественно и доблестно служили Родине, самоотверженно защищали свою землю. Нередко ценой собственной жизни обеспечивали безопасность государства и его граждан, — подчеркнул губернатор.

Алексей Дюмин отметил, что в годы Великой Отечественной войны сотрудники органов госбезопасности проделали огромную работу по выявлению шпионов и предателей, пресечению диверсионных групп. В Туле в 1941 году в разгар боев полк НКВД охранял стратегические объекты, готовил бойцов истребительных батальонов.

— Мы никогда не забудем мужества и стойкости наших защитников. Они стали примером для всех последующих поколений чекистов. Всегда будем помнить о героизме командира Тульского рабочего полка, капитана НКВД, Героя России Анатолия Горшкова. Под его командованием полк доблестно сражался и внес неоценимый вклад в оборону Тулы, — сказал Алексей Дюмин.

Он напомнил также, что сотрудники госбезопасности надежно защищали национальные интересы государства в годы «холодной войны», выполняли важнейшие задачи в Афганистане, Сирии, в борьбе с бандформированиями на Северном Кавказе и в других контртеррористических операциях. И сегодня вместе с военнослужащими и сотрудниками других силовых структур демонстрируют высокую готовность выполнять поставленные задачи, патриотизм и решительность в ходе специальной военной операции.

— Мы навсегда сохраним в наших сердцах память о тех, кто погиб, защищая свою страну, кто выполнил свой долг до конца и стал примером для будущих сотрудников госбезопасности, — сказал губернатор.

Он подчеркнул, что сегодня Россия продолжает сражаться за свое будущее, ведет тяжелейшую борьбу, в которой противостоит всему коллективному Западу. Сейчас, как никогда, важно усиление контрразведывательной работы. Западные спецслужбы используют новые формы и методы получения закрытой информации о вооружении и технике, новых технологиях, а также о ТТХ и количестве номенклатуры, которая выпускается предприятиями нашего ОПК. Появился новый вид угрозы — планирование и реализация диверсионной деятельности. Сегодня это уже не только приграничные территории, но и достаточно удаленные от них.

— В ходе успешных, грамотных специальных оперативных мероприятий регионального Управления ФСБ во взаимодействии с Центральным аппаратом и другими силовыми структурами на территории области были пресечены попытки совершения диверсионных действий, которые представляли угрозу не только критически важным объектам, но и жизни и здоровью наших граждан, — подчеркнул Алексей Дюмин.

Глава региона также отметил, что, несмотря на новые вызовы в зоне внимания УФСБ должны оставаться борьба с коррупцией, обеспечение экономической безопасности, контроль за реализацией национальных проектов на всех уровнях, выполнение гособоронзаказа и региональных программ социально-экономического развития.

По словам Алексея Дюмина, по-прежнему крайне важной остается борьба с проявлениями терроризма, защита конституционного строя. В преддверии выборов Президента Российской Федерации ключевая задача — предупреждение провокаций, а также взаимодействие по всем направлениям на этапах организации и проведения избирательной кампании.

— Президент Владимир Владимирович Путин сказал: «Любое вмешательство во внутренние дела России будет пресекаться и пресекаться жестко в соответствии с законами России. Мы защитим свободу нашего народа, его суверенитет и право выбирать свое будущее. Это наша общая задача и общий приоритет, — подвел итог Алексей Дюмин.

Он поблагодарил сотрудников Управления за профессионализм, самоотдачу, верность своему делу и готовность в любой ситуации выполнить свой долг.

Начальник УФСБ России по Тульской области Дмитрий Гурдин отметил существенное повышение уровня безопасности и обороноспособности страны, укрепление ее финансового и промышленного суверенитета и выразил признательность сотрудникам Управления за смелость и решительность при пресечении угроз.

— Под руководством губернатора Алексея Дюмина Тульская область стала лидером по комплексному реагированию и грамотному ответу на угрозы извне. Как единый механизм мы все — представители силового блока, работники промышленности и ОПК, сотрудники федеральных органов исполнительной власти и судебного сообщества — обеспечили надежность и безопасность, — сказал Дмитрий Гурдин.

На мероприятии был зачитан поздравительный адрес директора ФСБ России Александра Бортникова, директора СВР России Сергея Нарышкина, директора ФСО России Дмитрия Кочнева, начальника ГУСП Александра Линца.

Алексей Дюмин и Дмитрий Гурдин вручили отличившимся работникам Управления региональные и ведомственные награды, ценные подарки.