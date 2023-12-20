Яйца, смартфоны, посуда: туляки рассказали о самых неудачных покупках этого года

Покупкой девайсов и гаджетов (смартфонов, фитнес-браслетов, «умных» колонок) недовольны 16% опрошенных: «Купил смартфон, а через неделю вышла новая версия».

По 12% респондентов сожалеют о приобретении одежды и обуви, бытовой техники (в т. ч. капучинаторов, кухонных комбайнов, роботов-пылесосов соковыжималок и увлажнителей воздуха).

6% — продуктов питания («Яйца по 150»; «Бисквитные пирожные, ибо я из-за них набирал лишний вес»; «На сочинском рынке набрали много морепродуктов, которые потом пропали»; «150-я чашка кофе»).

3% горожан сочли бесполезными покупками парфюмерию и косметику. О тратах на автомобиль, украшения и телевизор сожалеют по 2% опрошенных. Другими неудачными приобретениями горожане сочли ценные бумаги, посуду, авиабилеты, билеты в театр, спортивный инвентарь, товары для детей, дачу, мебель.

Мужчины чаще женщин недовольны покупкой гаджетов. Женщинам же чаще не нравились купленные вещи, обувь и косметика.