Тулячки стали лучшими на Кубке Москвы по джампинг-фитнесу

Фото с сайта минспорта Тульской области.

Это относительно новое спортивное направление для нашего региона.

Команда регионального отделения Тульской области приняла участие в Кубке Москвы и Московской области по джампинг-фитнесу. Наши спортсменки заняли первое место в номинации «Фест» 18+.

Тренируются девушки под руководством Натальи Егоровой.

Напомним, что в апреле этого года в Туле впервые прошел Кубок области по джампинг-фитнесу. На турнир съехалось порядка 50 спортсменов из Чехова, Железнодорожного, Химок и Москвы.

Участники выступали под музыку на мини-батутах со специальными держателями или без них. Жюри оценивало технику, сложность трюков и артистизм.

Прыжки на мини-батутах: в Туле впервые прошел Кубок по джампинг-фитнесу

Как сообщает министерство спорта региона, в апреле 2024 года в оружейной столице запланирован Кубок Тульской области по джампинг-фитнесу.