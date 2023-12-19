Тулячки стали лучшими на Кубке Москвы по джампинг-фитнесу

Команда регионального отделения Тульской области приняла участие в Кубке Москвы и Московской области по джампинг-фитнесу. Наши спортсменки заняли первое место в номинации «Фест» 18+.
Тренируются девушки под руководством Натальи Егоровой.
Напомним, что в апреле этого года в Туле впервые прошел Кубок области по джампинг-фитнесу. На турнир съехалось порядка 50 спортсменов из Чехова, Железнодорожного, Химок и Москвы.
Участники выступали под музыку на мини-батутах со специальными держателями или без них. Жюри оценивало технику, сложность трюков и артистизм.
Прыжки на мини-батутах: в Туле впервые прошел Кубок по джампинг-фитнесу
Как сообщает министерство спорта региона, в апреле 2024 года в оружейной столице запланирован Кубок Тульской области по джампинг-фитнесу.