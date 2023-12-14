Погода в Туле 14 декабря: небольшие осадки и ветер

Синоптики обещают днём до 10 градусов ниже нуля.

В четверг в регионе будет облачно. Ночью и днём ожидается небольшой снег (до 4 мм за сутки). Ветер юго-восточный, от 5 до 12 метров в секунду.

Температура ночью — от -13 до -18 градусов, днём от -5 до -10. Атмосферное давление — 745-750 мм рт. ст.