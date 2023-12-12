Пять пострадавших на производстве туляков получили новые автомобили от Соцфонда

Четверо из них получили машины уже в третий раз, один гражданин — во второй.

Автомобили выдаются пострадавшим по заключению комиссии медико-социальной экспертизы, если в ходе нее была установлена потребность в автотранспорте. По истечении срока эксплуатации транспортного средства гражданин может рассчитывать на его замену, но не чаще чем один раз в 7 лет.

— Такой вид социальной поддержки позволяет пострадавшим на производстве жителям области решить множество бытовых вопросов, вести активный образ жизни. В период эксплуатации автомобиля Отделение СФР частично компенсирует расходы на топливо и техническое обслуживание, а один раз владельцы смогут произвести ремонт автомобилей за счет бюджетных средств, — отметил Андрей Филиппов.

Всего в 2023 году выдано 17 машин, а 18 гражданам выплачена компенсация за самостоятельно приобретенный автомобиль. В текущем году на обеспечение автотранспортом пострадавших на производстве жителей области Отделение СФР направило более 26 млн рублей.