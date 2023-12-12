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Пять пострадавших на производстве туляков получили новые автомобили от Соцфонда

Пять пострадавших на производстве туляков получили новые автомобили от Соцфонда

Управляющий тульским Отделением СФР Андрей Филиппов вручил им ключи от новых автомобилей Lada Granta.

Четверо из них получили машины уже в третий раз, один гражданин — во второй. 

Автомобили выдаются пострадавшим по заключению комиссии медико-социальной экспертизы, если в ходе нее была установлена потребность в автотранспорте. По истечении срока эксплуатации транспортного средства гражданин может рассчитывать на его замену, но не чаще чем один раз в 7 лет.

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— Такой вид социальной поддержки позволяет пострадавшим на производстве жителям области решить множество бытовых вопросов, вести активный образ жизни. В период эксплуатации автомобиля Отделение СФР частично компенсирует расходы на топливо и техническое обслуживание, а один раз владельцы смогут произвести ремонт автомобилей за счет бюджетных средств, — отметил Андрей Филиппов.

Всего в 2023 году выдано 17 машин, а 18 гражданам выплачена компенсация за самостоятельно приобретенный автомобиль. В текущем году на обеспечение автотранспортом пострадавших на производстве жителей области Отделение СФР направило более 26 млн рублей.

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