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В новом тульском онкоцентре с момента открытия провели более 20 операций
Фото из архива Myslo.

В новом тульском онкоцентре с момента открытия провели более 20 операций

В медучреждении на данный момент находятся 103 пациента.

На оперативном совещании в здании правительства региона министр здравоохранения Тульской области Михаил Малишевский доложил губернатору Алексею Дюмину о работе нового онкологического центра. 

Напомним, медучреждение, расположенное на Калужском шоссе, начало работу 1 декабря. 4 декабря врачи провели первую операцию — удалили паховый лимфоузел. По состоянию на 11 декабря, в онкоцентре проведено 26 операций, из них:

  • онкопластические резекции молочной железы,
  • иссечение новообразований кожи,
  • резекция языка,
  • радикальная мастэктомия. 

За весь период работы нового онкоцентра туда поступило 203 пациента, 100 уже выписано. 

С 12 декабря в медучреждении работают все службы. 

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