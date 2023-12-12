В новом тульском онкоцентре с момента открытия провели более 20 операций

Фото из архива Myslo.

В медучреждении на данный момент находятся 103 пациента.

На оперативном совещании в здании правительства региона министр здравоохранения Тульской области Михаил Малишевский доложил губернатору Алексею Дюмину о работе нового онкологического центра.

Напомним, медучреждение, расположенное на Калужском шоссе, начало работу 1 декабря. 4 декабря врачи провели первую операцию — удалили паховый лимфоузел. По состоянию на 11 декабря, в онкоцентре проведено 26 операций, из них:

онкопластические резекции молочной железы,

иссечение новообразований кожи,

резекция языка,

радикальная мастэктомия.

За весь период работы нового онкоцентра туда поступило 203 пациента, 100 уже выписано.

С 12 декабря в медучреждении работают все службы.