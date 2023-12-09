В Тульской области зарегистрировано 612 свободных участков для строительства жилья

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Они подходят для индивидуальной застройки и многоквартирных домов.

Сейчас на территории нашего региона располагается 617 земельных участков для строительства жилья. Об этом сообщили в региональном Росреестре.

Общая площадь их составляет 873 га. Так, 5 га 40 земельных участков предоставили гражданам и юрлицам для индивидуальной застройки. 11 участков общей площадью в 14 га отвели для многоэтажек.

40 земельных участков общей площадью более 5 га уже предоставлены гражданам и юридическим лицам под индивидуальную застройку и 11 участков общей площадью свыше 14 га – под МКД.

–По состоянию на 1 декабря в нашем регионе выявлено 617 земельных участков и территорий, которые могут быть использованы под строительство жилья. При этом 536 из общего количества земельных участков и территорий предназначены для индивидуального жилищного строительства, 81 – для многоквартирных домов, – пояснила директор филиала ППК «Роскадастр» по Тульской области Светлана Васюнина.

Заинтересованные лица могут выбрать земельные участки для застройки многоквартирных домов через онлайн-сервис «Земля для стройки». Он работает на публичной кадастровой карте Росреестра, доступен для всех граждан и позволяет получить подробную информацию о земельном участке, пригодном под жилищное строительство: площадь, адрес, категория земель, форма собственности.

Чтобы подать документы для проведения кадастрового учета и регистрации права собственности или получить сведения из Единого государственного реестра недвижимости, гражданам достаточно любым удобным способом обратиться в филиал.

Заявка будет рассмотрена в кратчайшие сроки и специалисты учреждения свяжутся с заявителем для уточнения деталей. Воспользоваться таким форматом получения государственной услуги могут не только физические, но и юридические лица.

Подробную информацию можно узнать по телефону: 8-939-860-01-44.