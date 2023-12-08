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Тульские медики рассказали, как пережить сильные морозы
Фото Алексея Пирязева

Тульские медики рассказали, как пережить сильные морозы

А еще развеяли миф, что алкоголь помогает не замерзнуть.

Руководитель областного Центра медицины катастроф Сергей Мухин дал рекомендации жителям Тульской области, как обезопасить здоровье в условиях мороза.

По его словам, чтобы не замерзнуть зимой, важно правильно питаться, но самая лучшая подготовка к холодам — закаливание. Но так как укрепить иммунитет за 1-2 дня мы уже не успеем, остается один вариант — одеваться теплее.

— Главное правило зимнего гардероба — многослойность. Это создает необходимую воздушную прослойку, которая позволяет удерживать тепло. Поэтому два тонких свитера согревают лучше, чем один, — отметил Мухин.

В морозы нужно чаще употреблять в пищу жирную рыбу и мясо.

Связано это с тем, что зимой организм расходует больше энергии для того, чтобы наше тело сохраняло нужную температуру. Есть при этом лучше небольшими порциями, но часто. Это позволит поддерживать обмен веществ на должном уровне.

— Ни в коем случае не верьте распространенному мифу о том, что алкоголь помогает не замерзнуть. Это не так. Согревает не алкоголь, а его свойство расширять сосуды. В итоге, отдавая тепло коже, организм «крадет» его у жизненно важных органов, что часто приводит к трагическим последствиям, — сказал Сергей Мухин.

Помимо основных симптомов переохлаждения — бледности кожи, озноба, посинения губ, у человека замедляется сердцебиение, дыхание становится более редким, что приводит к потере сознания.

— Если зимой на улице вы видите лежащего человека, который не двигается и не отвечает на вопросы, потратьте несколько минут своего времени — вызовите экстренные службы. Тем самым вы можете спасти чью-то жизнь, — подчеркнул Сергей Мухин.

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сегодня, в 15:51 +6
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