В Туле наградили учителей, победивших во всероссийском конкурсе

Фото кластера «Октава»

8 декабря в кластере «Октава» наградили 30 лучших учителей — победителей II Всероссийской олимпиады «Хранители русского языка».

В этом году заявки на участие подали 11 868 учителей русского языка со всей страны. В финал вошли 85 преподавателей. Они написали диктант, разработали проект урока о жизни и творчестве Л. Н. Толстого, приняли участие в тематических мастер-классах, побывали на экскурсиях в Ясной Поляне, музее оружия и Музее обороны Тулы. Учитель русского языка ЦО № 53, победитель регионального конкурса «Призвание — учить!» Светлана Шалимова провела мастер-класс по наставничеству.

Финалисты разделили призовой фонд от «Эмпатии» в размере 18 млн рублей: 30 участников, набравшие наибольшее количество балов, будут получать выплаты в размере 50 тыс. руб. ежемесячно в течение года.

— Цель олимпиады «Хранители русского языка» — повысить престиж профессии учителя. Эта же идея лежит в основе создания фонда «Эмпатия»: мы запускаем благотворительные программы в разных регионах России для поддержки и развития педагогического сообщества. Преподаватель в школе — это человек, который определяет наше общее будущее, и поддерживать престиж такой важной профессии стоит не только словом, но и делом, — подчеркнул основатель фонда «Эмпатия» Михаил Шелков.

Победителем стала Татьяна Политова, учитель русского языка «Лицея народной дипломатии» города Сыктывкара Республики Коми. Среди награжденных есть также тульская учительница Полина Тузова.

Олимпиаду проводят минпросвещения, благотворительный фонд «Эмпатия» Михаила Шелкова при поддержке правительства Тульской области.