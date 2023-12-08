Алексей Дюмин поздравил поселок Славный с пятнадцатилетием

Поселок Славный Арсеньевского района отметил сегодня пятнадцатилетие. Как сообщили в правительстве области, Алексей Дюмин поздравил жителей с небольшим юбилеем.
Глава региона отметил: они могут гордиться необычной историей своего населенного пункта, который несколько десятилетий был секретным военным городком Тула-50.
За годы службы люди обжились в Славном. На месте расформированной войсковой части появился уютный поселок.
— Благодаря своим жителям Славный постоянно развивается. В поселке ремонтируются многоквартирные дома, благоустраиваются общественные территории, приводятся в порядок дворы и коммунальные сети. Многие работы выполняются по вашей инициативе. Спасибо вам за трудолюбие и любовь к родному поселку. За то, что храните его уникальную историю, — говорится в поздравлении губернатора.