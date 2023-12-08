Алексей Дюмин поздравил поселок Славный с пятнадцатилетием

Сегодня день рождения у самого молодого города в Тульской области.

Поселок Славный Арсеньевского района отметил сегодня пятнадцатилетие. Как сообщили в правительстве области, Алексей Дюмин поздравил жителей с небольшим юбилеем.

Глава региона отметил: они могут гордиться необычной историей своего населенного пункта, который несколько десятилетий был секретным военным городком Тула-50.

За годы службы люди обжились в Славном. На месте расформированной войсковой части появился уютный поселок.