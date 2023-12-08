Депутаты Тульской областной Думы с рабочим визитом посетили фабрику «Донская обувь»

Сегодня, 8 декабря, депутаты Тульской областной Думы побывали на предприятии АО «Донская обувь». Здесь они ознакомились с производственным процессом на фабрике, которая, в том числе, выпускает обувь для нужд Вооруженных сил РФ, работников добывающей и металлургической промышленности.

Руководство фабрики с гордостью продемонстрировало гостям работу новейших цехов, процесс изготовления обуви для военных: например, кроссовые берцы. Эти ботинки отличаются своей легкостью и невиданной прочностью.

Своими впечатлениями от посещения фабрики поделилась первый заместитель председателя Тульской областной Думы Галина Алешина:

— Традиционно мы, депутаты, не только принимаем законы, но и ездим по всей области, знакомимся с различными предприятиями, чтобы видеть, как живут муниципальные образования региона. Я поражена увиденным: «Донская обувь» — это современное производство, оснащенное оборудованием, которое позволяет шить высококачественную обувь, в том числе и по оборонному заказу. Предприятие, упор на котором сейчас делается на выполнение гособоронзаказа, блестяще справляется с этой задачей. Для наших военнослужащих, которые служат и добровольцами, и по контракту, шьют удобную обувь, которая, порой спасает жизни наших ребят. Я испытываю гордость за то, что такая продукция производится в Тульской области.

Отдельно стоит отметить, что обувь на фабрике изготавливается на новейшем оборудовании и из самых современных материалов. Большая часть ниток и абсолютно вся кожа, при этом, — российского производства.

– Фабрика работает с советского времени и всегда славилась своей продукцией. В последнее время производство перестроено на военные нужды, – отметила депутат Виктория Ермакова. – Здесь выпускается продукция, которая необходима участникам специальной военной операции – военнослужащим разных подразделений: добровольцам, контрактникам, мобилизованным. Примечательно, что на предприятии существует преемственность поколений, здесь есть трудовые династии. Это замечательно, когда на одном производстве трудились и трудятся несколько поколений горожан.

О задачах предприятия рассказал заместитель генерального директора по управлению производством Иван Татарчук:

— Основная задача «Донской обуви» — выпуск продукции по гособоронзаказу. Также идет выпуск обуви рабочей для специальностей добывающей и обрабатывающей промышленности.

После экскурсии по цехам «Донской обуви» Галина Алешина вручила Благодарственные письма и Почетные грамоты Тульской областной думы особо отличившимся сотрудникам предприятия.