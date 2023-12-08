Спортсмены MMA перед «Битвой за Тулу» сразились в дуэли взглядов

Взвешивание и битва взглядов — традиционная часть подготовки к соревнованиям — состоялись 7 декабря в торгово-развлекательном центре «Макси».

В этот вечер противники встретились друг с другом лицом к лицу. Кто-то подошел к этому с юмором, другие пытались еще до начала боя устрашить соперника, третьи выбрали тактику — не показывать эмоций. Судей в этой битве нет, поэтому каждая из них завершалась крепким рукопожатием.

Затем состоялась пресс-конференция с участниками предстоящей битвы.

В ней принял участие один из главных спортсменов ММА Тульской области Тигран Оганесян — победитель всех схваток Тульской области, чемпион Центрального Федерального округа по грепплингу и ММА, призёр чемпионата России по грепплингу, многократный призёр и чемпион Всероссийских соревнований по грепплингу, многократный призёр чемпионата Тульской области по вольной борьбе и ММА, мастер спорта России по ММА, участник лиги «Хардкор ММА».

Тигран на некоторое время прерывал тренировки из-за травмы руки. Но сейчас восстановился и рассчитывает только на победу:

— Я много лет в этом спорте и всегда получаю исключительно положительные эмоции от многочисленных друзей, которые присутствуют в зале. А кто победит — это знать никому не дано. Для этого мы и выходим в клетку, чтобы побеждать. Я уверен, что все, кто ждет моей победы, обязательно дождутся!

Его противник — Парвиз Абдулназаров, мастер спорта по боевому самбо, чемпион Москвы, финалист кубка мира по боевому самбо, к. м. с. по грепплингу, участник бойцовских лиг «Наше дело» и «Лион Вариорз».

По словам Парвиза, самбо — универсальный вид спорта и с него не сложно перейти в ММА:

— Настрой боевой, как и всегда. Постараемся завтра показать красивый бой.

Алексей Гончаров — еще один тульский спортсмен. Он представляет центр единоборств в Новомосковске «Юнити», мастер спорта по пауэрлифтингу.

— Завтра за меня будет болеть весь город — мои близкие, друзья, знакомые и даже не совсем знакомые. Для меня это очень важный бой. Пять раз менялся соперник — пять раз я расстраивался и снова радовался. Сейчас я рад тому, что бой будет. Я настроен победить.

«Битва за Тулу — 2023» пройдет в 13 поединков. В октагон выйдут 26 бойцов из Тульской, Владимирской, Воронежской, Пензенской, Самарской, Смоленской, Тверской областей, Москвы и Подмосковья, а также Ставропольского края.

Главным событием вечера станет поединок между профессиональным бойцом ММА, выигравшим все схватки в Тульской области, мастером спорта России по ММА Тиграном Оганесяном и представителем Института развития самбо им. Харлампиева Парвизом Абдулназаровым из Москвы.

Состязания состоятся 8 декабря в многофункциональном спортивном центре «Тула-Арена». Начало — в 17:00. Вход для зрителей — только по приглашениям, для остальных будет организована видео-трансляция в официальном сообществе «ВКонтакте», текстовая трансляция — в телеграм-канале.