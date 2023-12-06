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Тульским пациентам помогает робот

Тульским пациентам помогает робот

В 2023 году голосовой помощник помог обработать около 3,7 млн звонков.

Такую статистику приводит единый региональный контактный центр минздрава региона.

«Голосовой помощник используется для оперативной работы с большим количеством пациентов. При предварительной записи на прием к врачу более 45% звонков пациентов обслуживаются роботом, при оформлении заявок на вызов врача на дом — более 60% звонков», — сказал руководитель контактного центра минздрава Андрей Клименов.

Сам робот уже совершил более 2 млн звонков: напоминал о записи на прием, уточнял самочувствие, чтобы передать информацию врачам, пациентам на диспансерном учете говорил о важности очередного приема.

Позвонить в региональный Контактный центр министерства здравоохранения можно по единым бесплатным номерам:

  • 122 (по кнопкам 3, 4 и 5),
  • 8-800-4444-003 — горячая линия министерства здравоохранения Тульской области,
  • 8-800-450-33-03 — центр записи на прием к врачу,
  • 8-800-222-71-91 — единый телефон «Медицинского помощника».

Напомним, что Тульская область является одним из лидеров страны по цифровизации здравоохранения. Цифровизация в медицине — одна из ключевых задач нацпроекта «Здравоохранение», который призван повысить доступность и качество медицинской помощи тулякам.

сегодня, в 11:03 0
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