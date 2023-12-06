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Делегация Тульской областной Думы посетила выставку-форум «Россия»
Фото Тульской областной думы

Делегация Тульской областной Думы посетила выставку-форум «Россия»

Выставка на ВДНХ будет работать до 12 апреля 2024 года.

Сегодня, 5 декабря, депутаты Тульской областной Думы и члены регионального Молодежного парламента посетили выставку-форум «Россия».

Свои экспозиции представили 89 регионов России, федеральные ведомства, корпорации и общественные организации. Выставка открылась 4 ноября. За первый месяц здесь побывали 2 млн 125 тыс. человек.

Конечно же, первым делом туляки познакомились со стендом нашего региона. Здесь можно совершить виртуальную прогулку по музейному кварталу или Ясной Поляне, записать песню с помощью микрофона «Октава», стать «оператором» зенитно-ракетного комплекса «Панцирь С1». А еще в экспозиции есть интерактивный стенд, который знакомит гостей с основными достопримечательностями Тульского края, огромный самовар. Здесь также можно принять участие в мастер-классах.

— Замечательный тульский стенд. Он очень технологичный. Его авторы постарались сделать так, чтобы посетители выставки могли окунуться в культурную жизнь нашего региона, — поделилась впечатлениями депутат облдумы Екатерина Толстая. — А вообще, мне очень понравилось. Я ходила, смотрела, восхищалась и гордилась тем, что живу в России, родилась здесь и делаю все, чтобы наша страна становилась все лучше и лучше.

Екатерина Александровна призналась: хотя она много путешествует по России, сегодня ее особенно впечатлил стенд Алтая, и ей захотелось туда поехать.

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— Я бы тоже поехала на Алтай, а еще — на Дальний Восток, в Якутию и Сибирь. Меня потрясли эти регионы. Очень впечатлили Енисей, якутские алмазы, песни горного Алтая. Замечательно, что мы имеем возможность познакомиться с регионами, в которых пока не побывали. У нас великая страна, самая лучшая и самая замечательная, — сказала первый зампред областной Думы Галина Алешина.

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— Здесь очень лаконично представлены интересные места в каждом субъекте Российской Федерации. Подходишь к какому-нибудь стенду и думаешь, что хорошо знаешь этот регион. Но все равно видишь здесь то, что никогда до этого не знал. Мне стало интересно узнать больше. Появилось желание посетить этот край. Думаю, что главная задача этой выставки — чтобы люди больше узнавали о своей стране и у них было желание путешествовать. Особенно понравились регионы Дальнего Востока, — поделился председатель комитета по государственному строительству, безопасности и местному самоуправлению Денис Бычков.

— Выставка «Россия» — прекрасная возможность посмотреть самые интересные достопримечательности, познакомиться с регионами, как бы совершить поездку по всей нашей стране всего за пару часов. Но признаюсь честно, что больше всего мне понравилось, как была представлена Тульская область, — отметил зампред комитета по социальной политике Илья Киндеев.

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— Восхищает, что наша Россия — такая огромная, необъятная, многонациональная, многорелигиозная страна. Каждый регион старается представить все самое лучшее. На этой выставке ничего нельзя разделить на «понравилось» или «не понравилось». Как здорово, что мы живем в такой замечательной стране, — сказала депутат Марина Белькова.

 

Выставка «Россия» будет работать до 12 апреля 2024 года. Каждый день здесь проходит насыщенная программа, деловые, просветительские, культурно-развлекательные мероприятия. На выставке устраивают дни регионов, когда каждый субъект Российской Федерации презентует свои достижения в самых разных сферах. День Тульской области пройдет 27 декабря.

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