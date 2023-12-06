  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Туле водителя Daewoo Matiz оштрафовали за езду по тротуару - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле водителя Daewoo Matiz оштрафовали за езду по тротуару

В Туле водителя Daewoo Matiz оштрафовали за езду по тротуару

Очередному фигуранту нашей традиционной рубрики пришлось встретиться с ГИБДД.

Сотрудники региональной Госавтоинспекции провели административное расследование по нашей публикации «В Туле водитель Daewoo Matiz проехался по тротуару возле школы»

«В отношении виновника вынесено постановление об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ „Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона“. Водителю назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2000 рублей», — сообщили корреспонденту Myslo в региональной Госавтоинспекции.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
В Туле водитель «четверки» сделал на светофоре всех, и даже Mercedes
Дежурная часть
В Туле водитель «четверки» сделал на светофоре всех, и даже Mercedes
вчера, в 17:45, 29 2238 3
На перекрестке в Туле автомобилист совершил «обманный маневр»
Дежурная часть
На перекрестке в Туле автомобилист совершил «обманный маневр»
вчера, в 14:49, 10 1459 4
На ул. Лейтейзена водитель захотел нарушить и сделал это
Дежурная часть
На ул. Лейтейзена водитель захотел нарушить и сделал это
4 декабря, в 17:40, 13 1538 1
В Туле водитель очень старался и все-таки смог пересечь двойную сплошную
Дежурная часть
В Туле водитель очень старался и все-таки смог пересечь двойную сплошную
3 декабря, в 19:01, 19 2041 4
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор:
сегодня, в 13:24 +2
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Делегация Тульской областной Думы посетила выставку-форум «Россия»
Делегация Тульской областной Думы посетила выставку-форум «Россия»
В Венёве сотрудник ДПС попался на получении взятки
В Венёве сотрудник ДПС попался на получении взятки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.